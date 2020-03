Son günlerde vatandaşlar "Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu için yanıt arıyorlardı. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma saatlerini sizler için derledik. BİM'de her salı ve cuma günü indirim günü, A101'de her perşembe ve haftanın belirli günler arası, ŞOK'ta her çarşamba ve hafta sonuna özel indirim günü bulunuyor. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00–21:00

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00–21:00

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00–21:00

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00–22:00