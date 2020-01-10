Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Çikolata, bebek bezi, bebek maması, diş macunu, el ve yüz kremleri, jilet, prezervatif, kozmetik ürünler, sigara, un, et, sucuk, kaşar peyniri, tereyağı, bal, kahve... Bu ürünler marketlerden en çok çalınan ürünler arasında. Genellikle müşteri kılığında giren hırsızlar market sahiplerine zor anlar yaşatıyor.

Güvenlik önlemlerini artıran market zinciri sahiplerinden Mustafa Altunbilek, "Alkol satan mağazalar zaten alkolleri zapt altına alıyor. Genelde alkol reyonları yanında bir görevli bulunuyor. Ancak hırsızlıklar sadece buralarda değil her reyonda gerçekleşebiliyor. Kasa önündeki jilet grupları, fiyatları 100 liradan başlayan bebek mamaları daha sık çalınıyor" dedi. Bu yüzden bazı ürünlerin şeffaf kutular ve alarmlarla satılmaya başlandığı belirtildi.

HIRSIZLIKLAR İKİ KAT ARTTI

Hırsızlıkların arttığını söyleyen Altunbilek, "Kayıp kaçak yüzde 2.5'a çıktı. Çalanlar genelde müşteri kılığında oluyor ancak genelde 3-5 kişilik ekiplerden oluşuyor" dedi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün market hırsızlıklarının geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat arttığını vurguladı.

"ŞEFFAF KUTULARA KOYMAK MÜŞTERİYİ RAHATSIZ EDER"

Ürünlerin şeffaf kutulara konmasının müşterinin görmesine engel olduğunu söyleyen Palandöken, "Hatta biraz da müşteriye saygısızlık. Sonuçta alacağı ürüne dokunmak isteyecek. Ürünün içeriğini son kullanma tarihini görmek isteyecek. Ayrıca şeffaf kutu maliyeti de artırır. Müşteriyi de rahatsız eder. Ancak marketler de başka bir çaresi olmadığı için bunu yapıyor. Demek ki insanların ekonomik durumları kötü" diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ OLMASA DA ÇALIYOR"

Düzgün, zincir marketlerde gerçekleşen hırsızlıklar ve nedenleriyle ilgili de detaylı bilgi verdi. Hırsızların büyük ve zincir marketleri seçtiğini söyleyen Düzgün, "Eskiden pahalı olan erkek bakım ürünleri daha sık çalınıyordu. Artık her çeşit ürün çalınıyor. Çikolata bazı marketlerde özel kutulara konuluyor. Belki bu çikolatanın çalınmasını önler ama diğer ürünler ne olacak?" dedi.

"ÇOCUKLARI MARKET HIRSIZLIĞINA ALET EDİYORLAR"

Hırsızların daha çok planlı çalıştıklarını söyleyen Altunbilek "Hırsızlar genelde evine değil tekrar satmak için çalıyor. İçeriye çantayla giriyorlar. Ya da içinde çocuk olan bebek arabalarıyla geliyorlar. Çocukları da hırsızlığa alet ediyorlar. Hırsızlığın belli ilçelerde daha fazla olduğunu söylemek yanlış olur. Yakaladıklarımızı polise teslim ediyoruz" diye konuştu.

"HIRSIZLARIN YÖNTEMİ DEĞİŞTİ, FİZİKİ GÖRÜNTÜ FARK ETMİYOR"

Düzgün, hırsızları anlayamadıklarını söyledi ve "Hırsızlık yöntemi değişti. İhtiyaç sahibi de çalıyor, İhtiyacı olmayan da. Hırsızın tipini anlamak mümkün değil. Kendilerinden emin duruyorlar artık. Fiziki görüntüsü iyi olan da kötü olan da çalıyor. Böyle bir ayrım yapmak doğru olmaz" diye konuştu. Et, bonfile, sucuk gibi ürünlerin de sıkça çalındığını söyleyen Düzgün, etin çalınıp başka yerde satılmasının imkanı olmadığını bu yüzden kendileri için çaldıklarını ifade etti.

— The Sun (@TheSun) January 7, 2020

"AYNI UYGULAMA İNGİLTERE'DE DE VAR"

Sosyal medyada "Gıda Dedektifi" ismiyle müşterilerin şikayetleri etkin şekilde paylaşan ve çözüm arayan Musa Özsoy, "Müşteriler kutulama ve alarmlardan rahatsız oluyor. Bana birçok şikayet geldi. Temel amaç nedir bilmiyorum. Ama bu uygulama İngiltere'de de var" dedi.