Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yapılmasın uyarısı | Son dakika haberleri

        Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yapılmasın uyarısı

        Marmara Denizi'ne bizzat dalışlar yaparak kirlilikle ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz kestanesi avcılığına karşı uyarıda bulundu. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.02.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yapılmasın uyarısı

        Marmara Denizi’nde yıllardır çalışmalar yapan Mustafa Sarı’dan önemli bir uyarı geldi.

        Deniz kestanesi avcılığına son verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Sarı, deniz kestanesi avcılığının sakıncalarını şöyle sıraladı:

        * “Marmara Denizi’nde 13 Şubat 2026-15 Nisan 2026 tarihleri arasında denizkestanesi avcılığının serbest bırakılması yanlıştır ve derhal bu karardan vazgeçilmelidir. Marmara’da denizkestanesi avcılığı küçük ölçekli balıkçıyı değil, denizkestanesini taze ve havyarlı olarak satan birkaç ihracatçıyı ihya edecektir.

        REKLAM

        * Marmara Denizi’nde 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketi sonrasında yanlış bir kararla tam üreme zamanında, yani denizkestanesi yumurtaları olgunlaşmışken denizkestanesi avcılığı serbest bırakılmıştı. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu’nun hazırladığı rapor ve kamuoyunda yükselen tepkiler sonrasında üreme dönemi biterken, durdurulmuştu. Şimdi TKB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 13.02.2026 tarihinde Marmara Denizi’ni 15 Nisan 2026 tarihine kadar denizkestanesi avcılığına açtı. Avcılık tam da denizkestanelerinin havyarının olgunlaştığı döneme denk geliyor.

        * Marmara Denizi kıyılarında aşırı denizkestanesi artışına ilişkin bilimsel bir bulgu yoktur. Tam tersine 2022 yılında Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu tarafından hazırlanarak ilgili birimlerle paylaşılan bilimsel raporda kıyısal alanda müsilaj sonrası artış gösteren makro alg artışının kontrolü için denizkestanelerinin hayati önemde olduğu ve avlanmaması gerektiği belirtilmektedir.

        * Denizkestanesi popülasyonu deniz ekosisteminin bütünsel bir yaklaşımla yönetilip yönetilmediğinin en net göstergelerinden biridir. Eğer ortamda kirlilik varsa algler artarak ortamdaki azot ve fosforu tüketmeye çalışır. Alg artışı, onların üzerinden beslenen denizkestanesi gibi türlerin çoğalmasına neden olur. Denizkestanesinin popülasyonunu kontrol eden mırmır, karagöz, çipura gibi türler aşırı avlanıyorsa bu sefer denizkestaneleri artış göstererek ortamda baskın olur ve bütün makro algleri tüketerek kıyısal alanı çöle döndürür. Bu durumda çare denizkestanesi avcılığını artırmak değil, aşırı avcılığı azaltmak, denizi ekosistem esaslı olarak yönetmektir.

        * Marmara’da denizkestanesi avcılığının serbest bırakılması yanlıştır ve derhal bu karar geri alınmalıdır. Deniz ekosisteminin sağlıklı işlemesi isteniyorsa çare ekosistem esaslı, bilim temelli balıkçılık yönetimidir. Marmara’nın aşırı avcılığın önlenmesine, endüstriyel balıkçılığın sınırlandırılmasına ve acilen kritik bölgelerde deniz koruma alanları oluşturulmasına ihtiyacı vardır.”

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadın tuzağı!

        İstanbul'da, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan kayıp Çinli iş insanı 38 yaşındaki Yong Wang'ın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin Wang'ı, bir kadın buluşmasıyla tuzağa düşürdüğü belirlendi. Çinli kadınla yemekten çıkan i...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!