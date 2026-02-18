Marmara'da kirliliğe direniş!

Yıllardır kirliliğiyle gündeme gelen Marmara Denizi için umut veren gelişmeler görüldüğünü geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim. İzmit Körfezi ve Erdek'te görüşen pinalar ve deniz çayırlarının Marmara’ya nefes aldırdığı yapılan dalışlarda ortaya çıkmıştı. Şimdi, pinalar ve deniz çayırları Tuzla’da görüldü. Uzun yıllardır Marmara’da incelemeler yapan ve bizzat dalışlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, kirliliğe karşı direnen deniz çayırlarının Tuzla’da da görüldüğünü açıkladı:

“* Tuzla Mercan Sahili'nde, Tuzla Yelken Kulübü önünde bir avuç deniz çayırına rast gelmek büyük mutluluk.

Silivri'den İzmit Körfezi'ne kadar Marmara'nın kuzey sahillerinde çok az deniz çayırı kaldı. Bu kıyıları doldurmuşuz, kirletmişiz, deniz çayırlarına yaşayacak alan bırakmamışız. Küçük alanlarda, parçalanmış habitatlarda varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Tuzla'daki deniz çayırının yeri çok ilginç. Hafif kayalık ve engebeli iki küçük tepeceğin arasına yerleşmiş. Doğu-batı istikametinde genişleme şansı yok. Güney yönlü genişleyebilir eğer korunursa.