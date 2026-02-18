Marmara'da kirliliğe direniş!
Marmara'nın kurtarıcıları pinalar ve deniz çayırları İzmit ve Erdek'ten sonra Tuzla'da da görüldü. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı…
Yıllardır kirliliğiyle gündeme gelen Marmara Denizi için umut veren gelişmeler görüldüğünü geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim. İzmit Körfezi ve Erdek'te görüşen pinalar ve deniz çayırlarının Marmara’ya nefes aldırdığı yapılan dalışlarda ortaya çıkmıştı. Şimdi, pinalar ve deniz çayırları Tuzla’da görüldü. Uzun yıllardır Marmara’da incelemeler yapan ve bizzat dalışlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, kirliliğe karşı direnen deniz çayırlarının Tuzla’da da görüldüğünü açıkladı:
“* Tuzla Mercan Sahili'nde, Tuzla Yelken Kulübü önünde bir avuç deniz çayırına rast gelmek büyük mutluluk.
Silivri'den İzmit Körfezi'ne kadar Marmara'nın kuzey sahillerinde çok az deniz çayırı kaldı. Bu kıyıları doldurmuşuz, kirletmişiz, deniz çayırlarına yaşayacak alan bırakmamışız. Küçük alanlarda, parçalanmış habitatlarda varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.
Tuzla'daki deniz çayırının yeri çok ilginç. Hafif kayalık ve engebeli iki küçük tepeceğin arasına yerleşmiş. Doğu-batı istikametinde genişleme şansı yok. Güney yönlü genişleyebilir eğer korunursa.
* ÇŞİDB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteği ile geçen yıl tamamladığımız MAR-ÇAYIR Projesi kapsamında Marmara Denizi'ndeki bulunan dört tür (Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica, Zostera marina, Zostera noltei) deniz çayırının dağılım alanlarını belirledik ve haritalandırdık.
* Deniz çayırlarının 1 m²'si günlük 10 litreden fazla oksijen üretir. Tropik ormanlardan fazla karbon tutar. Kıyıları erozyondan korur. Biyolojik çeşitliliği destekler. Balıklar, pinalar başta olmak üzere bütün deniz canlıları için barınak, üreme, beslenme ve yaşama alanı olur. Askıda katıları çöktürerek plajların daha berrak olmasını sağlar.
* Son yıllarda deniz çayırlarına yönelik bilimsel ve farkındalık çalışmaları artmış olsa da hala ciddi bilgi eksikliği var. Deniz çayırı bulunan bütün kıyılara bilgilendirme panoları yerleştirerek farkındalığı artırmalıyız.”
