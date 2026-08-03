Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Marmara Gölü'nde yaban hayatın korunması için denetimler artırıldı

        Marmara Gölü'nde yaban hayatın korunması için denetimler artırıldı

        Kuraklık nedeniyle 2021 yılında kuruyan ve bu yıl yağmurlarla yeniden su tutmaya başlayan Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaban hayatının korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gölde biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim ve izleme çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşlardan bölgeye geldiklerinde gölü sadece kuş gözlem kulesinden seyretmelerini isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, ""Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Manisa'nın Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan, 1945 yılında Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerini sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü, 2021'de kuraklık ve kaçak sulamaların etkisiyle tamamen kurudu.

        2

        Doğal yaşamın büyük ölçüde gerilediği göl, bu yıl güçlü yağmurlarla yeniden su tuttu. Yağmurların su seviyesini artırdığı Demirköprü Barajı'ndan da 21 Mayıs'ta su aktarımına başlandı. Su seviyesi giderek yükselen göl, kısa sürede çok sayıda göçmen kuş için yaşam alanına dönüştü. Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların yanı sıra karabatak ve balıkçıl gibi birçok su kuşu türü bölgeye döndü. Sulak alan, kuşlara konaklama, beslenme ve üreme imkanı sağladı.

        3

        Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gölde biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim ve izleme çalışmaları sürdürüyor.

        4

        Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında sahada düzenli kontroller gerçekleştiren ekipler, kuş gözlem kulesinden dürbün ve termal kameralarla kuşları ve diğer yaban hayvanlarını gözlemleyip yaşam alanlarını yakından takip ediyor. Dron destekli kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde devriye ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

        5

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, ülkenin önemli sulak alanlarından Marmara Gölü'ndeki biyolojik çeşitliliği korumak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        6

        Gölün yaşadığı kuraklığı hatırlatan Bayil, "O kuraklıktan sonra bu yıl yağan yağmurlarla su yeniden göle gelmeye başladı. Suyla beraber hayat da gelmeye başladı. Şu anda geçmişte gördüğümüz kuş türlerinden bir kısmını görmeye başladık. Bizim için önemli olan buradaki bu hayatın devam etmesi" diye konuştu.

        7

        Bayil, vatandaşlardan bölgeye geldiklerinde gölü sadece kuş gözlem kulesinden seyretmelerini isteyerek, şöyle devam etti: "Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış. Yaban hayvanları bu davranışlardan dolayı aşırı derecede strese giriyor ve üremeleri sekteye uğruyor."

        8

        Bayil, üreme döneminde yaban hayvanlarını rahatsız eden kişiler hakkında idari işlem uygulandığının altını çizerek, denetimlerin yanı sıra okullarda, avcılık kurslarında ve kırsal mahallelerde bilgilendirme faaliyetleri de yürüttüklerini dile getirdi.

        9

        Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şef Vekili Hüseyin Feyyaz Çınar da av ve doğa koruma memurları ile fahri av müfettişlerinin gölde ve avlaklarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını anlattı.

        10
        11
        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü

        Karslı arıcı Yücel Üzeyir (50), TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü. Dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştiren Yücel Üzeyir, tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendine ait olduğunu söyledi. Üzeyir, "Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında doğaya zarar vermeden tamamen ...
        #Marmara gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları