Marmaray bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda Marmaray seferleri bedava mı?
Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş sevdiklerine ulaşmak için toplu taşıma seçeneklerini mercek altına aldı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, bayram süresince Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda Marmaray seferleri bedava mı, ücretli mi olacak?
Giriş: 19.03.2026 - 15:38
Bayram ziyaretleri için hazırlıklar hız kazandı. Sevdiklerine ulaşmak isteyen milyonlarca kişi ulaşım alternatiflerini araştırırken, özellikle İstanbul’da yaşayanlar toplu taşımayla ilgili detayları merak ediyor. Bu kapsamda en çok sorulan sorulardan biri de bayram günlerinde Marmaray seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı. Peki, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı boyunca Marmaray seferleri bedava olacak mı?
MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda gerçekleşecek olan Marmaray seferleri, 20-22 Mart tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
BAYRAMDA TRAMVAY, METRO VE METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ın yanı sıra bayramda ulaşım için tramvay, metro ve metrobüs kullananlar ücretsiz seyahat edebilecek.