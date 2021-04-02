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Marmaray ve Başkentray’a hafta sonu düzenlemesi: Seferler yarım saatte bir yapılacak

TCDD Taşımacılık, koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uyarınca İstanbul’da Marmaray Halkalı-Gebze ile Başkentray Sincan-Kayaş arası tren seferlerini yeniden düzenledi. Buna göre, Marmaray ve Başkentray’da hafta sonu tren seferleri yarım saatte bir olacak

Marmaray ve Başkentray’a hafta sonu düzenlemesi: Seferler yarım saatte bir yapılacak
Marmaray ve Başkentray’a hafta sonu düzenlemesi
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TCDD Taşımacılık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karara göre, Marmaray ve Başkentray’da hafta sonu tren seferleri yarım saatte bir olacak. Gebze-Halkalı arasında 15 dakika, Maltepe-Zeytinburnu arasında da 8 dakika aralıkla sefer yapılıyordu. Ankara’da, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Başkentray’da da 15 dakika aralıkla trenler sefere konuluyordu. Kaynaklar, yarım saatte bir gerçekleştirilecek seferlerin talebi karşıladığını belirterek, “Hafta sonunda çalışan görevlilerin ve vatandaşların; ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için yeterli sayıda tren sefere konulacak. Yarım saatte bir tren gelecek. Yolcu talebinin karşılanmasında bir sorun ön görülmüyor” dedi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; kaynaklar, hafta içinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

BÖLGESEL TRENLER NE OLACAK?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, 1 yıllık aranın ardından Adana-Mersin, Mersin-Islahiye, Halkalı-Kapıkule, Karabük-Zonguldak, Zonguldak-Gökçebay, Adapazarı-Pendik, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Söke-Denizli, Basmane-Tire, Sincan-Polatlı, Polatlı-Ankara bölgesel tren seferlerini 20 Mart Cumartesi, Batman-Diyarbakır seferlerini de 22 Mart Pazartesi günü başlatmıştı.

TCDD Taşımacılık, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında bölgesel tren seferleriyle ilgili valiliklerle koordinasyon içinde bir süreç işletecek. Salgın ve salgının seyrine göre (il bazında) seferlerin (bazı hatlarda) hafta sonunda durdurulabileceği ifade edildi. TCDD’nin bölgelerdeki ilgili birimleri de bu konuda yetkilendirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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