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NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün de Malatya 4.3 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Dünkü deprem sornası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli açıklamlarda bulunmuştu.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da, 4.4 deprem oldu. Deprem tam, Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın, Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4.3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde.