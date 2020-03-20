Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, ekonomik olarak salgının en çok etkilediği sektörler seyahat ve turizm oldu. Virüsün yayıldığı ülkeler birer birer sınırlarını kapayıp vatandaşlarına seyahat yasağı getirdi. Bu kaos ortamında Marriott International'in CEO'su Arne Sorenson çalışanları ve iş ortaklarını bilgilendiren bir video yayımladı.

Sorenson konuşmasına bunun kaydettiği en zor video mesajı olduğunu söyleyerek başladı. Bir süredir kanser tedavisi gören Sorenson "Ekibim yeni kel görüntüm dolayısıyla bu video hakkında endişeliydi. Şunu söyleyeyim bu görüntüm tedavim sonucu tam olarak beklenen bir görüntüydü. İyi hissediyorum ve ekibim karşılaştığımız ortak krizi aşmaya yüzde 100 odaklanmış durumda: COVİD-19" ifadelerini kullandı.

'HEMEN YÜZDE 90 DÜŞÜŞ YAŞANDI'

Marriot International çalışanları ve iş ortakları arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısının çok az olduğu bilgisini veren Sorenson sözlerine şöyle devam etti: "COVID-19 iş anlamında daha önce karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyor. COVİD-19, işlerimizi 11 Eylül saldırıları ve 2009 finansal krizinin toplamından mali olarak daha çok etkiliyor. Söz konusu krizlerde otel gelirlerinde bir çeyrekte en fazla yüzde 25 düşüş yaşanmıştı. Bu durumda ise ocak ayında salgın ilk Çin'de başladığında, burada hemen yüzde 90 düşüş yaşandı. Sonraki iki ayda virüsün birçok ülkeye yayıldığını gördük. Birçok pazarda işlerimizin normal seviyelerinin yüzde 75 altına düştüğüne şahit olduk."

YENİ İŞE ALIMLAR DURDURULDU

Bu koşullar altında proaktif kararlar almaları gerektiğini söyleyen Sorenson "Alacağımız kararlar ülkeden ülkeye değişse de bazıları genel olarak geçerli. Yeni işe alımları tüm dünyada durdurduk. Yeni otel yatırımlarına da 2020 için son verdik. 2020'de Bay Marriott ve ben maaş almayacağız. Üst düzey yönetici ekibimin de maaşlarında yüzde 50 kesinti yapılacak. Dünya genelinde çalışma günlerini azaltıyoruz. Açık kalan otellerde yeme-içme bölümleri kapatılacak. Eleman sayısı düşürülecek. Bazı otel katları kapatılacak" açıklamasında bulundu.

KANSER TEDAVİSİ ÖNCESİNDE SORENSON:

175 BİN ÇALIŞANI VAR

Marriott dünya genelinde 2019 sonu itibarıyla 7 bin 349 otel işletiyor ve oda sayısı bakımından dünyanın en büyük otel zinciri konumunda bulunuyor. Firmanın toplam yaklaşık 175 bin çalışanı bulunuyor.