Barış Yürüyüşüne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı 0:00 / 0:00

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Başkentteki Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplanan 18 kişilik grup, "Barış Yürüyüşü"nün ilk durağı Nezuk kasabasına doğru yürüyüşlerine başladı.

Temmuz 1995'te yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic, "Saraybosna'dan bu yıl 10'uncu kez hareket ediyoruz. Nezuk kasabasında bize beş arkadaşımız daha katılacak. Aramızda Bihac, Travnik ve Saraybosnalıların yanı sıra Türkiye'den de iki kişi var." diye konuştu.

Yürüyüşün organizatörleri tarafından yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısının sınırlandırıldığı ifade edildi.

Saraybosna'dan yola çıkan grubun, 7 Temmuz'da Nezuk kasabasına vararak, 8 Temmuz'da başlayacak üç günlük yürüyüşe dahil olmasının planlandığını aktaran organizatörler, Saraybosnalı grubun, 8 gün boyunca yaklaşık 280 kilometre yol yürüyeceğini bildirdi.

ÖLÜM YOLUNDA BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyen sivillerin kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Nezuk kasabasında 8 Temmuz sabahı başlayan ve dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son buluyor. Katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre yürüyor.

Geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçiren katılımcılara, Srebrenitsa soykırımı hakkında bilgi veriliyor.