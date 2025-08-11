Marsilya'dan Jonathan Rowe açıklaması!

Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğunu ve kararı birlikte vereceklerini söyledi.

"KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe için, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.