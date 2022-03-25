Merkez Bankası mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|74,4
|75,5
|75,4
|77,6
|Şubat
|74
|76
|74,9
|76.6
|Mart
|74,3
|75,3
|74,7
|77,3
|Nisan
|75
|61,6
|75,9
|Mayıs
|76,3
|62,6
|75,3
|Haziran
|77,1
|66
|76,6
|Temmuz
|76,2
|70,7
|76,7
|Ağustos
|76,6
|73,3
|77,1
|Eylül
|76,3
|74,6
|78,1
|Ekim
|76,4
|75,4
|78
|Kasım
|77,2
|75,8
|78,1
|Aralık
|77
|75,6
|78,7
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