Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış zammı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı hesaplama Mart ayı için araştırmalar başladı. Şubat ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafında açıklanacak ve enflasyon rakamları sonrası TEFE - TÜFE verileri belli olup yeni ayın kira zammı da netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı Mart ayı için sorgulanıyor. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…