        Haberler Bilgi Yaşam Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış zammı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır?

        Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira artış zammı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır?

        Mart kira artış oranı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere TEFE - TÜFE rakamları kira zammı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Şubat enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak ve böylece yeni ayın konut ve işyeri oranı belli olacak. Peki, TEFE TÜFE oranları sonrası konut ve işyeri Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar

        Giriş: 01.03.2026 - 15:47
        Kira artış oranı hesaplama Mart ayı için araştırmalar başladı. Şubat ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafında açıklanacak ve enflasyon rakamları sonrası TEFE - TÜFE verileri belli olup yeni ayın kira zammı da netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı Mart ayı için sorgulanıyor. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…

        2

        MART KİRA ARIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da belli olacak. Mart ayı kira artış oranı da 3 Mart'ta netlik kazanacak.

        ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi.

        3

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.

        4

        KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

        Kira artışı hesaplanırken yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır.

        Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan bu oranla çarpılır ve çıkan sonuç ana paraya eklenir.

