Mart'ta 6 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri
Mart ayına ilişkin temettü takvimi açıklandı. Buna göre toplam 6 şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtımı gerçekleştirecek. Ödeme tarihleri netleşirken, temettü tutarları şirket ve kâr payı oranına bağlı olarak 3 TL ile 19 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte, 2026 Mart temettü takvimi…
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026