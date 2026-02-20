Canlı
        Mart'ta 6 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        Mart'ta 6 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        Mart ayına ilişkin temettü takvimi açıklandı. Buna göre toplam 6 şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtımı gerçekleştirecek. Ödeme tarihleri netleşirken, temettü tutarları şirket ve kâr payı oranına bağlı olarak 3 TL ile 19 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte, 2026 Mart temettü takvimi…

        Giriş: 20.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:35
        1

        Mart ayına ilişkin temettü takvimi yayınlandı. Toplamda 6 şirket, 2025 yılına ait kâr payı dağıtımları yapacak. Ödeme takvimi belli olurken, temettüler şirkete ve kâr oranına göre 3 ile 19 TL arasında değişiyor. İşte, 2026 Mart temetttü takvimi

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
