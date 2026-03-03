Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Mart Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası: 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?

        Mart Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası: 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?

        Ziraat Bankası emekli promosyonu mart ayında en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Banka emeklilere özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen emekliler şartları araştırıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? 2026 Mart Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Ziraat Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi sunuyor. Güncel promosyon tablosu açıklandı. İşte 2026 Mart ayında geçerli olan Garanti BBVA emekli maaş promosyonu detayları...

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026

        Banka maaşını taşıyanlara özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Kredide 12 ay vade ile geri ödeme kolaylığı sağlanıyor.

        Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı.

        0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        4

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        5

        Promosyon başvurularınızı nasıl yapabilirsiniz?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubelerimiz,

        İnternet Şubemiz,

        Ziraat Mobil,

        ATM'lerimiz,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezimiz

        aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?