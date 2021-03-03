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Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?

Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları açıldı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar ile birlikte soruların cevabı da netleşti. İşte detaylar

Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?

Masaj salonları açıldı mı? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle risk taşıyan bazı işletmeler uzun süre hizmete ara vermişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Kontrollü Normalleşme' kapsamında masaj salonları, hamam ve yüzme havuzlarının açılması ile ilgili tedbirlerle yeni kararlar alındı.

MASAJ SALONLARI, HAMAM VE YÜZME SALONLARI AÇILDI MI?

Yeni normalleşme kapsamında Halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesisleri düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebileceği duyuruldu.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı il il risk durumu haritasına göre mavi renkte bulunan, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır illeri düşük riskli iller arasında yer almaktadır.

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