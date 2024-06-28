MASFED: Faiz oranları düşmeden piyasa canlanmaz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtı İstatistikleri mayıs ayı verileri açıklandı. Söz konusu verilere göre 2023’ün mayıs ayında 741 bin 828 olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı döneminde yüzde 20.62 oranında düşüşle 588 bin 886 adede geriledi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Piyasada durgunluk yaşandığına dikkat çeken Erkoç, "TÜİK verilerine göre geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 3 milyon 335 bin 221 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16.38 oranında gerileyerek 2 milyon 789 bin 45 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv piyasasındaki performans kaybı gün geçtikçe belirginleşiyor" dedi.

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Bayram dönemlerinde hareketlenen piyasada bu yıl canlılık yaşanmadığına dikkat çeken Erkoç, "Sıfır araç satan bayilerin yine her zamanki gibi satışları vardı. Bunun sebebi gerek fiyat indirimi gerekse vadelendirme gibi kampanyalar yapabiliyor olmaları. Ama ikinci el ticareti yapan ticaret erbaplarının böyle bir şansı yok. Araçları zaten şahıslardan alıp, araç tutarının üstüne belli bir kâr koyarak satış yaptıkları için indirim de vadelendirme de yapamıyorlar" dedi.

'ARAÇ ALMAK YERİNE PARAYI FAİZE KOYUYORLAR'

Kredi faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının ise düşük olmasının ikinci el piyasasını durma noktasına getirdiğine işaret eden Erkoç, "Eskiden bayramlarda galerici esnafının bindiği hususi araçlarına kadar satılırdı. Ama şu anda bunu bırakın, vatandaş oto galerileri dolaşmıyor bile. Bugün bayram bitmiş, herkes dönmüş olmasına rağmen herhangi bir hareketlilik söz konusu değil. Maalesef faiz oranları düşmediği sürece piyasanın açılacağına inanmıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahipleri imkanı olsa dahi araç almak yerine yüksek getirisi sebebiyle ihtiyacını erteleyip toplu parasını faizde değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum da piyasanın önünde büyük bir engel oluşturuyor" ifadelerini kullandı.