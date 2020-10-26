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Esenyurt'ta maske ve mesafesiz parti düzenlenen kafe mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı

Maske ve mesafesiz parti düzenlenen kafe mühürlendi
AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, maske ve sosyal mesafesiz doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kafenin sahibi M.T., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

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