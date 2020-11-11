MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım tarihli bölümünde Atatürk'ün en sevdiği yemekler pişirildi. Büyük bir özenle ellerinden geleni yapan yarışmacılar ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Oyunun birinci etabında Mavi takım başarılı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te para ödülü olarak 25 bin TL belirlendi. Yarışmada bu kez yemek yerine genel kültür soruları vardı.

Birinci aşamada yarışmacılar 18 ürünün tadına bakıp tattıkları ürünün ne olduğunu bilmeye çalıştılar.

İkinci aşamada yemek ile ilgili genel kültür sorularını bilmeye çalıştılar.

Üçüncü aşamada ise tadım yaptıkları yemeklerin içindeki ürünleri doğru tahmin etmeye çalıştılar.

Son ikiye Esra ve Ayyüce kaldı.

25 bin liralık para ödülünü Esra kazandı.