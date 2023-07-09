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        MasterChef All Star ilk yedek yarışmacı belli oldu!

        MasterChef All Star 2023 yarışması ana kadro tamamlandı. Dün akşam MasterChef'te ana kadroya girmek için mücadele edecek son yedek yarışmacılar belli olmuştu. 8 Temmuz Cumartesi akşamı ise ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçildi. MasterChef'e devam edebilme şansını yakalayabilmek için yedek yarışmacılar kıyasıya rekaber etti. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte 2023 MasterChef All Star ana ve yedek kadro tam liste...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 00:29
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        MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro girmeye hak kazanan 20 ismin belirlenmesinin ardından yedek yarışmacılar da belli oldu. Bu akşam ise MasterChef'ten elenen ilk yarşmacının yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçildi. "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" soruları ise şimdiden merak edilmeye başladı. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedek kadro yarışmcıları...

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEK KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te bu sezon format gereği ana yarışmacıların yanı sıra All Star kadrosunda yedek isimlerde yer alıyor. Ana kadroya giremeyen yarışmacılar için bir şans daha olacak. Yedeklerdeki isimler yarışmaya veda eden isimlerin yerine kadroya dahil olabilecek. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te jüri üyeleri yedek kadroyu belirlemek için değerlendirme yaptı. Gün sonunda en başarılı tabağı çıkartan isim yedek olarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Elenen isimler ise hayallerine ve MasterChef 2023 All Star'a veda etti. 

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        8 TEMMUZ MASTERCHEF İLK YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

        Yedek yarışmacılar MasterChef All Star'a dahil olabilmek için yarıştı Bu akşam ise yeni bölümle ekranlara gelen yarışmada ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek olan ilk yedek yarışmacı seçildi. MasterChef hayallerine kaldığı yerden devam etmek için yedek kadrodan yarışmacılar tabaklarını şeflere beğendirmek için performans sergilediler. Peki MasterChef All Star'a dahil olacak ilk yedek yarışmacı kim olacak? Merakla beklenen ilk yedek yarışmacı bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün sonunda belli oldu. 

        MasterChef All Star'da yedek kadrodan ana kadroya geçecek ilk isim belli oldu.

        Günün kazananı BARIŞ oldu.

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        7 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

        MasterChef'te şeflerin yedek kadro değerlendirmeleri sona erdi. 7 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde en başarılı tabağı çıkartan isimler All Star'ın yedek yarışmacıları oldu. 

        Ekranlara gelen son bölümde MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler şöyle:

        Barış

        Kaan

        Tayfun

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        MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

        1. Grup

        Güzide - 2019

        Suna - 2019

        Eda - 2019

        Batuhan - 2019

        Rıfat - 2019

        2. Grup

        Sefa - 2020

        Tanya - 2020

        Esra - 2020

        Eray - 2020

        Berker - 2020

        3. Grup

        Sergen - 2021

        Burcu - 2021

        Tahsin - 2021

        Dilara - 2021

        Mert - 2021

        4. Grup

        Çağatay - 2022

        Büşra - 2022

        Ayaz - 2022

        Gamze - 2022

        Tolga - 2022

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        MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

        MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

        Araz

        Azize

        Celal

        Duygu

        Tayfun

        Barış

        Kaan

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        6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU? 

        MasterChef All Star 2023 yarışmasında 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli oldu. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış oldu. 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 5. isim Tolga oldu.

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        5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.

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        4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.

         

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        3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.

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        2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.

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        29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.

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        28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

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        MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

        Uğur Kardaş, 2018

        Cemre Uyanık, 2019

        Serhat Doğramacı, 2020

        Eren Kaşıkçı, 2021

        Metin Yavuz, 2022

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