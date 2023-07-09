MasterChef All Star ilk yedek yarışmacı belli oldu! MasterChef All Star 2023 yarışması ana kadro tamamlandı. Dün akşam MasterChef'te ana kadroya girmek için mücadele edecek son yedek yarışmacılar belli olmuştu. 8 Temmuz Cumartesi akşamı ise ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçildi. MasterChef'e devam edebilme şansını yakalayabilmek için yedek yarışmacılar kıyasıya rekaber etti. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte 2023 MasterChef All Star ana ve yedek kadro tam liste... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 00:29 Güncelleme: 09.07.2023 - 00:29 facebook

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MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro girmeye hak kazanan 20 ismin belirlenmesinin ardından yedek yarışmacılar da belli oldu. Bu akşam ise MasterChef'ten elenen ilk yarşmacının yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçildi. "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" soruları ise şimdiden merak edilmeye başladı. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedek kadro yarışmcıları...

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MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEK KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef'te bu sezon format gereği ana yarışmacıların yanı sıra All Star kadrosunda yedek isimlerde yer alıyor. Ana kadroya giremeyen yarışmacılar için bir şans daha olacak. Yedeklerdeki isimler yarışmaya veda eden isimlerin yerine kadroya dahil olabilecek. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te jüri üyeleri yedek kadroyu belirlemek için değerlendirme yaptı. Gün sonunda en başarılı tabağı çıkartan isim yedek olarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Elenen isimler ise hayallerine ve MasterChef 2023 All Star'a veda etti.