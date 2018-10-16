MasterChef bu hafta kim elenecek

MasterChef Türkiye artık Pazartesi ve Salı günleri ekrana geliyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ise MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belirlendi. Merak edilen dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oldu. Yeni bir hafta da yeni bir eleme heyecanı yaşanacak.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesi şefler yarışmacıların oyun sırasında birbirine bağlı olacağını açıklayınca herkesin ağzı şaşkınlıktan açık kaldı.

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU? ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de kaybeden takımın yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dokunulmaz olan yarışmacıyı şefler seçti. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan isim Meltem oldu.

Dokunulmazlık oyununda şeflerin isteğiyle birbirlerine bağlı çalışmak zorunda kalan Uğur ile Murat arasında yaşananlar herkesi güldürdü.

MasterChef Türkiye'de kaybeden takımda yapılan oylamada eşitlik çıkınca elemeye gidecek isimleri takım kaptanı Uğur belirledi. Haftanın ilk eleme adayları Murat ve Doruk oldu.

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