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MasterChef'de 25 bin TL ödülü kim aldı? 1 Aralık MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef’in son bölümünde 25 bin liralık ödülü almak isteyen yarışmacılar, şeflerin istediği ciğer konseptli yemekler yaptılar. Peki, MasterChef'de 25 bin TL ödülü kim aldı? 1 Aralık MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar…

MasterChef'de 25 bin TL ödülü kim aldı? 1 Aralık MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde ödül oyunu oynandı. 25 bin liralık ödül için son yediye kalan yarışmacılar, en lezzetli ciğer yemekleri yapmaya çalıştı. 1 Aralık Salı günü MasterChef 112. bölümünde her turda iki yarışmacının eleneceği ödül oyunu nefes kesti. Üç turda üç farklı ciğer yemeği yapılan ödül oyununda tüm rakiplerini geçen ve ödüle ulaşan isim, bu akşam MasterChef'te ödül oyununu kazandı. İşte MasterChef'de 25 bin TL ödülü kazanan yarışmacı

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar için ödül oyunu için tezgahlarının başına geçti. Bu hafta ödül oyununda sistem değişti. Daha öncesinde takım oyunu olarak mücadele eden yarışmacılar, bu sefer bireysel olarak rekabet edecek. Konseptin ciğer olarak belirlendiği ödül oyunu ilk turunda Arnavut ciğeri yapılması istendi. Bunun için verilen süre 30 dakika...

MasterChef 2020'de ödül oyunu ilk turunda yarışmacılar Arnavut ciğeri yaptı. Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan Arnavut ciğeri tadımını yaptı. Fakat süre bitimi sonrasında tabağına müdahale ettiği tespit edilen Sefa'nın tabağı değerlendirmeye alınmadı. Son olarak şefler, bu sefer oyunda en zayıf iki tabağı açıkladı. Bunlardan biri Sefa olurken diğeri Emir oldu. Bu iki yarışmacı elenirken diğer beş yarışmacı ikinci tura geçti.

Ödül oyunu ikinci etabında şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise ciğer şiş oldu. Yarışmacılara bu turda verilen süre ise 35 dakika oldu. Sürenin bitimiyle yarışmacılar, yaptıklar ciğer şişleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım sonrasında bu turda elenen iki ismi açıkladı. Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kalan isimler oldu.

Bu akşam ödül oyun final turunda şefler, yarışmacılardan Edirne tava ciğeri yapmalarını istedi. Bu turda verilen süre 35 dakika... Sürenin bitiminde şefler hazırlanan ciğerlerin tek tek tadımını yaptı ve kararlarını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile bu akşam ödül oyununu kazanan Eray, 25 bin liranın sahibi oldu.

BU HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin son yedisine kalan yarışmacılar, kaptanlık oyunu için en güzel profiterollerini yapmaya çalıştı. Şefler, verilen süre sonunda yarışmacıların yaptığı profiterollerin tadımını yaptı. Özgül, Emir ve Sefa kaptanlık oyununda finale kalan isimler oldu. Bu üç isim arasında en iyi profiterolü yapan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım kaptanı Özgül ve Kırmızı takım kaptanı Eray, seçtikleri yarışmacılar ile takımları şöyle oluşturdu;

MAVİ TAKIM: Özgül, Barbaros, Emir, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Eray, Serhat, Ebru

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