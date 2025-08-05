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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Ağustos Salı Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Masterchef'te ilk takım oyunu! 5 Ağustos Salı MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de ilk takım oyunu gündemdeki yerini aldı. Kaptanların belli olmasından sonra Kırmızı ve Mavi Takım arasında kıyasıya rekabet başladı. Bu kapsamda, 5 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı araştırılıyor. Peki, 5 Ağustos Salı Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:04
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        MasterChef'te ilk takım oyunu! Masterchef Türkiye'de ilk takım oyununda Kırmızı ve Mavi Takım mezeler konsepti ile kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan takım olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 5 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk mavi takım kaptanı Gizem oldu. Mavi takım kaptanı Gizem, kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Gizem (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Özkan

        İrem

        Merve

        İhsan

        Eylül

        Sercan

        Cansu

        Tunahan

        Kırmızı Takım

        İlhan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sezer

        Furkan

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Çağlar

        Ayla

        Sümeyye

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

        Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

        Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

        Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

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        4. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

        Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

        Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

        Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

        Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

        MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.

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