MasterChef'te ilk takım oyunu! Masterchef Türkiye'de ilk takım oyununda Kırmızı ve Mavi Takım mezeler konsepti ile kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan takım olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 5 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...