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        Haberler Magazin MasterChef'e geri dönüyor! Cemre Uyanık'ın Instagram pozları görenleri büyüledi!

        MasterChef'e geri dönüyor! Cemre Uyanık'ın Instagram pozları görenleri büyüledi!

        MasterChef'te daha önceki sezonlarda şampiyon olan yarışmacılar bu akşam All Star'a katılacak. Kendi sezonunda şampiyon olan Cemre Uyanık fragmanın dikkat çeken isimlerindendi. Uyanık'ın son olarak yayınladığı pozları sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:37
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        MasterChef All Star sezonuna bu akşam şampiyonluk unvanını alan isimler gelecek. Programa bu akşam dahil olan isimlerden Cemre Uyanık başarılı performansı ile yarıştığı sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü mezunu olan Cemre Uyanık, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle sevenlerinden tam not aldı.

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        Küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına hayran olan ve 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda görev alan Cemre Uyanık'ın son pozlarına 4 binin üzerinde beğeni ve 60'ın üzerinde yorum geldi.

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        Instagram'da 182 bin takipçisi olan Cemre Uyanık'a sevenlerinden: "Yarışmada görmek için sabırsızlanıyoruz", "Yine şampiyon olacaksın", "İzlemek için çok heyecanlanıyorum" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Cemre Uyanık'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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