MasterChef Türkiye' 23. bölüm ile Pazartesi akşamı ekranlara geldi. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk günü yarışmacılar kaptanlık, takım ve dokunulmazlık oyunlarında mücadele etti. Heyecan dolu dakikalar yaşatan yarışma da ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu hafta takım oyunu izleyenleri heyecanlandırdı. Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidinin yapıldığı yarışmayı Mavi Takım kazandı.

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmada kaybeden takım olan Kırmızı Takımda yapılan oylama sonucu eşitlik çıkınca elemeye gidecek ismi takım kaptanı Uğur belirledi ve Uğur, haftanın ilk eleme adayı olarak Esra'nın ismini verdi.

MasterChef Türkiye'de Murat çıldırdı

Agresif davranışları sebebiyle TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye edildikten sonra öfkeden deliye dönen ve tepkisini instagram hesabından yaptığı canlı yayınla dile getiren Murat Özdemir, bir AVM'deki halleriyle tekrar gündeme geldi. Yüzünü kapamaya çalışan ve garip ifadeler kullanan Özdemir, AVM'yi birbirine kattı. Yaptığı garip hareketlerle çevresindeki herkesi şoke eden Murat'ın, bu hallerine kimse anlam veremedi.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları, Murat Özdemir'in bu hareketlerinin abartı ve bilinçli yapıldığını dile getirdi.

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