MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından bu akşam yayınlanan bölümün ardından soruluyor. MasterChef'te son 7'ye kalan yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet sürerken sinirler her zamankinden daha gergin. Bugünkü bölümde eski 4 MasterChef yarışmacısı programda yemeklerin tadına bakarak günün dokunulmazlığını kazanan takımını belirledi. İşte MasterChef'in bu akşamki bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'e bu sene katılan ve elenen yarışmacılar teker teker gelerek, takımların tabaklarını tadına baktı ve puan verdi. Eski yarışmacılardan Murat, Eda, Suna ve Faruk Batuhan'ın verdiği puanlar ile bugünün dokunulmazlığını kazanan takım belirlendi. Ve 10 - 6 Mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda dün Yasin eleme potasına girdiği için bugün Cemre ile Batuhan arasında eleme oyununa kalmamak için düello yapıldı. Düello yemeği olarak belirlenen Mehmet Şef'in mutfağından kuzu beyinli yemek Cemre'nin zor anlarına neden oldu.

Şefler Cemre ile Batuhan'ın yemeklerinin tadına baktı ve değerlendirmelerini tamamladı. Bu akşamki eleme adayı Mehmet Şef tarafından CEMRE olarak açıklandı. İlk eleme adayı dün YASİN olarak belirlenmişti.

MATERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.