MasterChef'de dün gece eleme adayı heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 27. bölüm ile ekranlara geldi. Haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Bu akşam oynanacak oyunlarla eleme adayları belirlenecek. Ardından eleme heyecanı yaşanacak.

TAKIM YARIŞINI KAZANAN EKİP

Takım kaptanlığını en güzel su böreğini yaparak kazanan Uğur bu akşam mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak karşısına Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılar, ocak başında zor dakikalar yaşadı. Ayva tatlısı ve tuzda balığıyla en beğenilen takım kırmızı takım oldu ve böylece mavi takım eleme oyununa kaldı.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yarışmasında ençok yemeği beğenilen isim Burcu oldu ve ilk dokunulmazlığı aldı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Burcu'nun ilk dokunulmazlığı almasının ardından final etabına kalan Uğur ve Meltem 15 dakikalık kısa bir sürede Çılbır yemeği yaparak ikinci dokunulmazlık için yarıştılar. Zorlu geçen mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu ve çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Meltem oldu.

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI!

MasterChef yarışmasında sona yaklaşılırken büyük jüri yarışmayı kazanacak yarışmacının alacağı ödülü açıkladı. MasterChef jürisi büyük ödülün 100 bin TL olduğunu açıkladı ve kazanan yarışmacının alacağı MasterChef kupasını da gösterdiler.

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