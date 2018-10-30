MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü heyecan doluydu. Eleme sisteminin değiştiğinin duyurulduğu MasterChef'te Murat'ın yarışmadan kovulması damga vurdu. Yemekler yapılırken Hakan'ın yere düşmesi yürekleri ağızlara getirdi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve eleme adayları haberimizde.

MASTER CHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef dün akşam ekranlara bölümünde Kerem dokunulmazlığı kazandı. Öte yandan Kerem ve Tuğçe arasındaki sert tartışmalar akşama damgasını vurdu. Neticede yapılan oylamada Tuğçe ve Hakan 4 oyla eleme adayları oldu. Takım kaptanı olarak Kerem'in kararıyla Tuğçe eleme potasına gönderildi.

MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Bundan sonra stüdyodaki takım oyunlarında 1 kişi eleme potasına girecek, dışarıda yapılan oyunlarda ise 2 kişi eleme potasına girecek. Eleme bu 3 aday arasında yapılacak. Bu haftadan sonra ilk kazanan kaptan seçtiği zaman iki kişiyi seçme hakkı kazanacak. Şefler yarışmacıları kendilerinin sözlerini dinlemeleri konusunda uyardı.

MURAT KOVULDU!

MasterChef Türkiye'de dün akşam gerilim dolu dakikalar yaşandı. Murat'ın tansiyonu yükselttiği dakikalarda jüri Murat'ı "dışarı çık" diyerek kovmak zorunda kaldı.

MASTER CHEF 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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