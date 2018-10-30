Masterchef eleme adayları beli oldu! Murat kovuldu! MasterChef Türkiye 18. yeni bölüm fragmanı
Masterchef eleme adayları, dün akşam yapılan yemekler ve jürinin verdiği oyların ardından belli oldu. Masterchef'te dün akşam Murat çok büyük bir şok yaşadı yarışmadan kovuldu!Ayrıca eleme sisteminde de değişikliğe gidildi. İşte Masterchef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar
30.10.2018 - 09:48 | Güncelleme:
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü heyecan doluydu. Eleme sisteminin değiştiğinin duyurulduğu MasterChef'te Murat'ın yarışmadan kovulması damga vurdu. Yemekler yapılırken Hakan'ın yere düşmesi yürekleri ağızlara getirdi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve eleme adayları haberimizde.
MasterChef dün akşam ekranlara bölümünde Kerem dokunulmazlığı kazandı. Öte yandan Kerem ve Tuğçe arasındaki sert tartışmalar akşama damgasını vurdu. Neticede yapılan oylamada Tuğçe ve Hakan 4 oyla eleme adayları oldu. Takım kaptanı olarak Kerem'in kararıyla Tuğçe eleme potasına gönderildi.
MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Bundan sonra stüdyodaki takım oyunlarında 1 kişi eleme potasına girecek, dışarıda yapılan oyunlarda ise 2 kişi eleme potasına girecek. Eleme bu 3 aday arasında yapılacak. Bu haftadan sonra ilk kazanan kaptan seçtiği zaman iki kişiyi seçme hakkı kazanacak. Şefler yarışmacıları kendilerinin sözlerini dinlemeleri konusunda uyardı.
MURAT KOVULDU!
MasterChef Türkiye'de dün akşam gerilim dolu dakikalar yaşandı. Murat'ın tansiyonu yükselttiği dakikalarda jüri Murat'ı "dışarı çık" diyerek kovmak zorunda kaldı.
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Masterchef eleme adayları beli oldu! Murat kovuldu! MasterChef Türkiye 18. yeni bölüm fragmanı - Son Dakika Haberler/masterchef-eleme-adaylari-beli-oldu-murat-kovuldu-masterchef-turkiye-18-yeni-bolum-fragmani-21988332198833
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