MasterChef ekranlara gelen 18. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef Mavi ve Kırmızı takımdan Milli takım için yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkarmak için yarışan şef adayları eleme potasına girmemek için zorlu bir mücadele verdi. Peki MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 23 Eylül MasterChef Türkiye son bölüm...

SOMER ŞEF'TEN YASİN'E GÖRÜLMEMİŞ CEZA

MasterChef Türkiye'nin on sekizinci bölümünde Somer Şef, yarışmacı Yasin'e öyle bir ceza verdi ki herkes şaşırdı. MasterChef dokunulmazlık oyununda Milli takım oyuncularıyla konuşan Yasin Somer Şef'ten ceza aldı ve antrenman sahasında tam tur koştu. Nefes nefese kalan Yasin, sitem etti.

HER İKİ TAKIMIN RAVİOLİ YEMEĞİNE CEZA!

Kırmızı ve Mavi takım Ravioli'yi (İtalyan mantısı) süre içerisinde tamamlayamadıkları için değerlendirilmeye alınmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Güzide'nin kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Alican'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 17 puanla Kırmızı oldu. Kırmızı takım şuana kadar en büyük farkla kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim Rıfat oldu ve dokunulmazlığı kazandı. Rıfat ise ilk elemeye gitmesini istediği kişinin ise Güzide olduğunu söyledi. Elemeye kalan diğer isim ise Faruk Batuhan oldu.