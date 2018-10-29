MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 29 Ekim akşamı yani bu akşam ekrana gelen MasterChef 17. bölümde cevabını bulacak. Peki; MasterChef 17. bölümde eleme adayları kimler olacak? MasterChef 17. bölüm eleme adayları belli olur olmaz eleme adayı olan yarışmacıların isimleri haberimizde olacak.

MASTERCHEF 23 EKİM KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı (22 Ekim) MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belirlenmişti. Eleme potasına giren Hakan ve Doruk olmuştu. Ardında Salı akşamı ekrana gelen bölümde ise Murat ve Tuğçe diğer iki eleme adayı oldu. Yarışmada heyecan dozu yüksekti. İki takım arasından kıyasıya yapılan mücadelede kazanan takım Mavi Takım oldu. Ardından elenen isim belirlendi.

Eleme adaylarının açıklanmasının ardından jüri üyerleri elenen ismi belirledi. Dün akşam eleme potasına giren Doruk, yapılan eleme sonrası hayallerine veda eden isim oldu.

MASTER CHEF 17. BÖLÜM FRAGMANI

17.. bölüm fragmanında yarışmacılardan birinin fenalaşıp yere düştüğü ve ambulansın çağrıldığı görüldü. Öte yandan, MasterChef Murat yarışmadan kovuldu. İşte MasterChef 17. bölüm fragmanı:

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Özdemir, namıdiğer MasterChef Murat Bolu'da 1973 senesinde dünyaya geldi ve 45 yaşında. Yemekteyiz'den sunucu Onur Büyüktopçu'nun sözünü kestiğiiçin kovulan MasterChef Murat o günden beri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef'te Türkiye'nin karşısına çıkan MasterChef Murat aşçılık yapmakta ve hali hazırda bir kız çocuğu babası... Fitness ile ilgilenen ve gezmeyi seven yarışmacı, davranışlarıyla da MasterChef'te sık sık jüri üyeleriyle gerilim yaşıyor.

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