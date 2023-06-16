MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Eren kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MasterChef Eren Kaşıkçı ile ilgili bilinmesi gerekenler...