Masterchef'te eleme heyecanı artarak devam ediyor. Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı sushi yemeği ile şeflerden üç evet alı ikinci tura yükselmiş ve ikinci turda da balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı. İşte Fatma Nur Uçar ile ilgili bilgiler...