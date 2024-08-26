MasterChef'te kaptanlık yarışı! 26 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak adına tezgah başına geçiyor. Şefler, mavi takım kaptanını belirleneceği kaptanlık oyununda yarışmacılardan 'Tiramisu' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi MasterChef yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları...
MasterChef Türkiye eleme gecesinde Ümmühan'ın vedası, yarışmacılar arasında duygusal anlara sahne oldu. MasterChef yeni bölümünde ise heyecan kaptanlık yarışı ile devam edecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (25 AĞUSTOS PAZAR)
Kıyasıya mücadele sona erdi. Elenen isim Ümmühan oldu.