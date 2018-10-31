MasterChef kim elendi

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim kim olacak? sorusu merak ediliyordu. Hepsi ve daha fazlası 18. bölümde belli oldu. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle dün akşam 20:00'de TV8'deydi.

MasterChef Türkiye'nin 18. bölümünde yarışmacılar dış göreve çıktı. Metro inşaatından çalışan işçilere yemek yaptılar ardından stüdyoda dokunulmazlık yarışına çıktılar. Daha sonra belirlenen eleme adayları, eleme yarışında hünerlerini sergilediler. Ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 30 EKİM 2018

MasterChef'te Kerem Burcu ve Tuğçe eleme finalde potasına giren 3 isim oldu. Üç jüri üyesi de 3 yarışmacıyı yerden yere vurdu. Özellikle Mehmet Şef'in, "İçinizden kim elenirse elensin umrumda değil!" sözleri ve genel olarak eleştirileri finale damgasını vurdu.

Kerem jürinin kararıyla eleme potasından çıkarıldı. Kerem gözyaşları içerisinde yarışmacı odasına giti. Son ikiye ise Burcu ve Tuğçe kaldı. Elnen isim ise Tuğçe oldu.

MASTERCHEF MURAT'A NE OLDU?

Dün yani 17. bölümde MasterChef Murat'ın Hazer Şef için kullandığı "Bizi gömmeye çalışıyor!" ifadesi stüdyoyu karıştırdı. Mehmet Şef'in tepkisi ile karşılaşan MasterChef Murat ise stüdyodan kovuldu.

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