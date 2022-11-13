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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo, Mehmet ve Somer Şefin jüri üyesi olduğu yemek yarışmasında bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Eleme gecesi yaşanırken MasterChef'te elenen ismi öğrenmek için nefesler tutulmuş durumda. İşte 13 Kasım 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

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  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanıyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları da kesinleşti. Bu akşam en iyi tabağı çıkarmak için mücadele eden yarışmacılardan bir kişi programa veda edecek. İşte 13 Kasım Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    11 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümde son bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Ayaz, eleme potasına Büşra'yı gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden isim Yağız oldu. 

    Böylelikle eleme potasında Burak, Barış, Görkem Tolga ve Yağız ile Büşra oldu.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim henüz belli olmadı.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF BU HAFTAKİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılardan sol ellerini kullanmadan kebap restorantı menüsü yapmalarını istedi. En başarılı menüyü çıkaran ve birinci etabı kazanan takım MAVİ oldu.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MasterChef Türkiye son bölümde ödül oyununu kazanan mavi takım, ödül oyununun ikinci aşaması için tezgah başına geçen yarışmacılar, bu etapta Mehmet Şef'in terbiyeli levrek pilakisini yaptı. Bu yemeği en başarılı yapan ve büyük ödülü kazanan isim ise GAMZE oldu.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    Mavi takım

    Fatma Nur (Kaptan)

    Metin

    Gamze

    Görkem

    Tolga

    Burak Kaya
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    Kırmızı takım

    Ayaz (Kaptan)

    Büşra

     

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Burak

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