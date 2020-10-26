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MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen (veda eden) isim...

TV8'in fenomen haline gelen MasterChef Türkiye'de bu akşam bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Oldukça heyecanlı geçen bölümde son 3'e kalan yarışmacılar Uğur, Tanya ve Berker oldu. Peki MasterChef Türkiye'de bu akşam elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen (veda eden) isim...

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra olmuştu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 25 Ekim MasterChef elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: UĞUR, BERKER ve TANYA

Mehmet Şef son oyunda sisli ördek yapılan özel bir tabak hazırladı.

En iyi tabağı çıkaran birinci isim: UĞUR

İkinci isim: TANYA

MASTERCHEF ELENEN İSİM: BERKER

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış.

Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti. Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

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