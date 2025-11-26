Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 26 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef elenen yarışmacı açıklandı!

        MasterChef'te eleme gecesi! 26 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef'te adım adım finale yaklaşılıyor. 26 Kasım Çarşamba akşamı elenen isim Ayla, Çağatay, Murat Can ve Mert arasından bir isim oldu. Bilindiği gibi MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda yeni bir eleme sistemine geçilmişti. Bu kapsamda bu gece yarışmaya veda eden isim netlik kazandı. Peki, 26 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 18:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Masterchef'te eleme gecesi! 26 Kasım Çarşamba eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 26 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Çağatay, Ayla, Murat Can ve Mert eleme adayları oldu.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Murat Can oldu.

        4

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        5

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        6

        MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        Altın fiyatları geriledi
        Altın fiyatları geriledi
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı