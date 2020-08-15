MasterChef kim kazandı? Sorusun yanıtını dün akşam ekrana gelen yeni bölümde belli oldu. MasterChef'te ilk 16'ya kalan 13. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyiciler için işte yanıtı.... MasterChef Türkiye 2020 yarışması öncesi yarışmacılar belirleniyor. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Dün akşam ise MasterChef'te diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 13. yarışmacı olarak belirlendi. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 14 AĞUSTOS 2020

MasterChef Türkiye 2020'nin 14 Ağustos günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar önce kiş yaptı. Kiş'i en iyi yapan 5 yarışmacı Uğur, Ebru, Gülşah, Arem, Celal oldu.

Son 5'e kalan yarışmacılar fındığın ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Bu akşam en iyi tabağı çıkararak son 16'ya kalan yarışmacı UĞUR oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur.