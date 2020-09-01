MasterChef kim kazandı

MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün akşam yarışmacılar kaptanlık yarışı için mücadele verdi. Dondurmadan en iyi yaratıcı ürünü koymak için çaba sarfeden yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

Dondurma ile harikalar yaratan ve hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında bu akşam yaratıcılık oyununu kazanarak Mavi takımın kaptanı olan isim jüriler tarafından Celal olarak belirlendi!

"Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, Kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti!

MAVİ TAKIMI: Celal, Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

KIRMIZI TAKIM: Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

Öte yandan Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları olan Celal ile Eray, bir sonraki takım yarışlarında 5 dakika önce başlama yarışında Poşe Yumurta yaptı. En iyi Poşe yumurtayı yapan Celal oldu ve bir sonraki yarışta ekibi ile 5 dakika öncesinden başlayacak.