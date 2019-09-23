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HaberlerTelevizyonMasterChef ödül oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 22 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananl

MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 22 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, takim kaptanları kim oldu? Sorusunun cevabı MasterChef izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı 3 farklı hamburger pişirerek takım kaptanlığı için yarıştı. Peki, mavi ve kırmızı takımlarının kaptanları kim oldu? İşte, 22 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı için pasta hazırladı. Jürisnin değerlendirmelerinin ardından Kırmızı ve Mavi takımlarının kaptanı belli oldu.

MASTERCHEF KAPNTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı. Güzendi rakip takımının kaptanını ise Alican olarak seçti. Ardından Güzide ve Alican takım yarışmacılarını seçti.

Mavi Takım Kaptanı Güzide: Suna, Rıfat, Batuhan, F.Batuhan, Açelya, Müge

Kırmızı Takım Kaptanı Alican: Ekin, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa, Eda

YENİ GELEN YARIŞMACI TAKIM KAPTANI OLDU!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde hem yarışmacıları hem de izleyiciyi şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. Takım kaptanlığını alan Güzide, rakip kaptanı seçerken stratejik bir yöntem izleyerek, yarışmada daha ilk günü olan Alican'ı seçti. Güzide'nin bu hareketi jüri üyeleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

MasterChef Alican Sabunsoy

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftaki ödül oyunu yarışması 3 faklı hamburger oldu. Jüri üyeleri yapılan hamburgerleri beğenmeyince ödül vermemeye karar verdi. Çarşamba günü yapılacak yarışmada Master Class'ı açıklayacaklarını duyurdu.

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