MasterChef'te ödülü kim kazandı? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından merak ediliyor. MasterChef'te son 7'ye kalan yarışmacılar arasında rekabet iyice arttı. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te eleme sisteminde değişiklik yapıldı. Bu akşamki kaptanlık oyunu ve takımların seçilmesi aşamasında yeni dengeler oluştu. 2 Aralık MasterChef son bölümden detaylar haberimizde...

MATERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU!

kaptanlık için çöp şiş yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.

Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki ödül oyununda takımlar 8 farklı yemek yaptı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından ödül oyunun kazananı açıklanacak.