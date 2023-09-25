MasterChef lahmahun teması ile gündeme geldi. MasterChef'te bugün eski şampiyonlar konuk olarak yarışacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Eren kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hayatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 34 yaşındadır.19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Yarışma döneminde Gökçeada'da yaşayan ve orada bir otelde şeflik yapan Eren Kaşıkçı, İstanbul'a yerleştiğini açıkladı. Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından Zekeriyaköy'de bir restoran açtığını ve artık İstanbul'da yaşayacağını duyurdu. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi buluanan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.