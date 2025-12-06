Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef şampiyonu Sezer Dirican kimdir? MasterChef şampiyonu Sezer Dirican kaç yaşında, nereli?

        MasterChef Sezer Dirican kimdir? MasterChef Sezer Dirican hayatı ve kariyeri

        MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda finale yükselen Sezer Dirican, yarışmadaki performansının ardından kariyeri ve yaşam öyküsüyle merak konusu oldu. Profesyonel mutfaklarda 7 yıllık bir deneyime sahip olan Dirican, farklı restoranlarda edindiği tecrübelerin yanı sıra istasyon şefliği görevini de üstlenmiş bir isim. Peki, MasterChef şampiyonu Sezer Dirican kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...

        Giriş: 06.12.2025 - 21:05 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:33
        MasterChef şampiyonu Sezer Dirican kimdir?
        MasterChef’in bu sezonki iddialı yarışmacılarından Sezer Dirican, adını finale yazdırarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya katılmadan önce de profesyonel aşçılık yapan Dirican, 7 yıldır mutfakta aktif olarak çalışan genç bir şef. Kariyeri boyunca çeşitli restoranlarda görev alan ve istasyon şefliği yapan Sezer Dirican’ın hayatı, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

        MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşında, aslen Amasya doğumludur. Profesyonel aşçılık yapmaktadır ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır. İstanbul'dan MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır. Kariyerinde çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır.

        Sezer Dirican, MasterChef Türkiye'ye ilk kez 2024 sezonunda katılmış, ancak üçlü düellolarda yarışmaya veda etmiştir. 2025 sezonunda ise yarışmaya tekrar katılarak başarılı performansıyla ana kadroya girmeyi başarmıştır. Yarışmadaki güçlü yönleri arasında teknik bilgisi, yaratıcılığı, disiplinli çalışma tarzı ve deniz ürünleri konusundaki ustalığı yer almaktadır.

        Ayrıca yarışmada tabak sunumunda estetik ve modern yorumlarıyla dikkat çekmektedir.

        Özellikle MasterChef 2025 sezonunda yengeçli-karides hamuru, mango sosu ve balık türleri içeren yaratıcı tabaklar sunmuş, jüri tarafından olumlu değerlendirilmiştir.

