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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te bir şans daha! MasterChef' ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 27 Ağustos Cumartesi akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için bir kez daha şanslarını deneyecek. Dün gerçekleştirilen ilk MasterClass oyununda kazanan yarışmacı Çağatay olmuştu. Peki, 27 Ağustos ana kadroya giren isim kim oldu? İşte detaylar...

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  • MasterChef'te bir şans daha! 27 Ağustos MasterChef' ana kadroya kim girdi/kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu, ödülün sahibi kim oldu?

    Hafta içi her gün 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için farklı yemekler eşliğinde kıyasıya mücadele edecek. Peki, 27 Ağustos Cumartesi MasterChef'te yedek yarışmacılardan ana kadroya kim girdi?
  • MasterChef'te bir şans daha! 27 Ağustos MasterChef' ana kadroya kim girdi/kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu, ödülün sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar arasından ana kadroya giren isim henüz belli olmadı. İsim açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • MasterChef'te bir şans daha! 27 Ağustos MasterChef' ana kadroya kim girdi/kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu, ödülün sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF'TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

    26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay olmuştu.
  • MasterChef'te bir şans daha! 27 Ağustos MasterChef' ana kadroya kim girdi/kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu, ödülün sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Gamze

    Şeyma 

    Kaan 

    Fatma nur

    Dilan 

    Büşra

     

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