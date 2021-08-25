MasterChef Türkiye 2021’de takımların dokunulmazlık mücadelesi sürüyor. Hafta başında kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele vermiş ama kazanan Kırmızı takım olmuştu. Masterchef Türkiye’nin 25 Ağustos Çarşamba bölümünde takımlar, İspanya mutfağından yemekler ile dokunulmazlık oyununda karşılaştı ve kazananı şefler belirledi. Oyunda Mavi takımın bir yemeği, çift tadım olayı yüzünden yeniden yapmak zorunda kaldılar. MasterChef 2021 yeni bölüme dair detaylar haberimizde.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de lezzet ve heyecan dolu ikinci dokunulmazlık oyununda konsept İspanya mutfağı oldu. Şefler, takımlara yapacakları yemekleri ve yapmaları gereken süreyi söyledi. Yedi çeşit yemeğin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kaptanlar, yemeklere göre takımlarını organize etti ve müthiş mücadele yaşandı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı. Kırmızı takım, dört yemekte başarılı olarak dokunulmazlık oyununu kazanmayı garantiledi. Toplamda ise Kırmızı takım, Mavi takımı 5-2 yenmeyi başardı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, MasterChef 2021 yeni bölümde bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Eleme adayı olan Tunahan ile Tahsin, bu oyunda yer almayacak. Mavi takım yarışmacılarına belirli malzemeler verildi. Ve bu ürünler ile bir yemek yapılması istendi. Görsel ve lezzet olarak en başarılı olan yemeği yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanmış olacak. Bu oyunda verilen süre ise 40 dakika... Süre bitiminde şefler, yarışmacıların yaptığı değerlendirme yemeklerinin tadımını yaptı. Altı yarışmacı arasından en başarılı tabağı çıkaran Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takımın oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Dün de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım Tunahan ve Tahsin’i eleme adayı göstermişti. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Sonrasında takım konseyinde her yarışmacının yazdığı ikişer isim ile en fazla adı yazılan yarışmacı, günün ikinci eleme adayı olacak.

Fatma, Safanur, Görkem ve Hamza arasında gerçekleşen oylama sonrası Fatma hiç oy almazken, Safanur 2, Hamza 7 ve Görkem 7 oy alarak Hamza ve Görkem arasında beraberlik yaşandı. Takım kaptanı Burcu beraberliği bozacak isim olacak. Burcu, Görkem ve Hamza arasından birini seçerek eleme potasına gidecek dördüncü ismi belirleyecek. Burcu eleme adayının ismini söyler söylemez haberimiz içerisinde yer alacak.