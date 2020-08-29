MasterChef'te ikili düelloları kimler kazandı? MasterChef 2020'de sütlü tatlı yarışı heyecanı vardı. 28 Ağustos cuma akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'de heyecan doruktaydı. 10 bin liralık hediye çeki ödülü kimin oldu? MasterChef'te ikili düelloları kimler kazandı? İşte yanıtları...

SÜTLÜ TATLILAR HANGİLERİ VE NE KADAR SÜRE VERİLDİ?

1- Kazandibi 30 dk

2- Aşure 35 dk

3- Su muhallebisi 20 dk

4- Krem Karamel

5- Kadayıflı muhallebi 30 dk

6- Keşkül 15 dk

7- Zerde 25 dk

DÜELLODA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de düelloların ilk galibi erkekler takımı oldu. Kazandibi düellosunda Uğur, Ayyüce'den daha iyi tabak çıkardı ve erkekler takımı 1-0 öne geçti. Sonraki oyunda Duygu ve Emir, aşure düellosunda karşılaştı. Bu oyunda kazanan ise Duygu oldu. Böylece skor 1-1 oldu. Üçüncü düelloda süt muhallebisi karşılaşmasında Ebru ile Berk karşılaştı. Bu düelloyu kazanan Ebru, kızlar takımını 2-1 öne geçirdi. Krem Karamel düellosunda Tanya ile Furkan karşılaştı. Bu oyunda galip gelen Furkan, skorda eşitliği sağladı. Beşinci oyunda ise kadayıflı muhallebi düellosunda Gülşah ve Sefa mücadele etti. Düelloyu kazanan erkekler takımı oldu ve skoru 3-2 yaptılar.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NEYDİ?

Kız evi ve erkek evi arasında oynanan sütlü tatlılar oyununda kazanan takıma evde kullanılmak üzere 10 bin liralık hediye çeki verilecek.

MASTERCHEF İKİLİ DÜELLOLARIN KAZANANLARI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de bu akşam çekişmeli karşılaşmalar izleyici ile buluşuyor.Erkekler takımında oyunda dışında kalan yarışmacılar Eray ile Barbaros oldu. Kimler hangi tatlı yapımında düello yapacak belli oldu. İşte düello yapacak yarışmacılar ve yapacakları tatlılar...

Ayyüce - Uğur düellosu: Kazandibi

Duygu - Emir düellosu: Aşure

Ebru - Berk düellosu: Su muhallebisi

Tanya - Furkan düellosu: Krem Karamel

Gülşah - Sefa düellosu: Kadayıflı muhallebi

Özgül - Serhat düellosu: Keşkül

Esra - Celal düellosu: Zerde