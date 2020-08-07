MAsterChef Türkiye kim kazandı? sorusu dün akşam ilk 16'ya kalan 4. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan üçüncü yarışmacı da belirlendi. 5. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 5 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce orta pişmiş et ve püre yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 5 yarışmacı Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Sedat final turu için mücadele etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce pasta tartı yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 5 yarışmacı final turu için mücadele etti.

Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Sedat arasında geçen deniz tarağı yemeği ile yapılan yarışta en iyi yemeği çıkaran ve ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacı EMİR oldu.

16'ya çıkan ilk yarışmacı Serhat, ikinci yarışmacı Duygu, üçüncü yarışmacı ise Özgül olmuştu.

MASTERCHEF'DEN KOVULAN FURKAN YALÇIN ÖZÜR DİLEDİ

Önceki gün jüri üyesi olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovulan Furkan Yalçın, dün akşamki bölümde şeflerden özür diledi. MasterChef final turunda yarışan Furkan, "Çıkardığım üründe hayal kırıklığına uğramıştım ve bundan dolayı gelişti. İstemeden bir saygısızlık yaptım sesimi yükselterek" dedi ve özür diledi. Şef Mehmet Yalçınkaya da "Sosyal medyadaki fanlarınızın gazına gelirseniz buradan gidersiniz" diyerek Furkan ve diğer yarışmacıları uyarıda bulundu.

MASTERCHEF 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in bu akşam ekranlara gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.