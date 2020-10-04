MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Sorusunu merak edenler için listeyi hazırladık. MasterChef Türkiye’de bu akşam ekrana gelecek MasterClass’ta yarışmacılar, çikolata konusunda eğitim alacak. Bu eğitim sonunda teknikleri en iyi şekilde kullanan yarışmacı, MasterClass’ı kazanacak. Bu akşam yapılacak MasterClass eğitimi sonrasında yapılacak sınavı en iyi şekilde yerine getiren yarışmacı, usta şef Sedat Yaman ile çikolata workshop eğitimi kazanacak. İşte MasterChef Türkiye eleme adayları...

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununda ikisini Kırmızı takım, birini Mavi takım kazandı. Bunun sonucunda Kırmızı takımdan Esra ve Duygu eleme adayı oldu. Mavi takımdan ise Uğur, Didem, Sefa ve Eray potaya giren isimler oldu. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları; Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray oldu.



MASTERCHEF’TE BU AKŞAM KİM ELENECEK?

MasterChef 2020’de bu akşam yine iki aşamalı bir oyun oynanacak. İlk turda başarılı olan üç yarışmacı, MasterChef son 15’in kalmış olacak. Son üç yarışmacı arasında oynanacak final eleme oyunu ise MasterChef’ten elenen ismi ortaya çıkaracak. Yeni bölümün başlaması ile birlikte MasterChef eleme gecesi detayları haberimizde güncellenecek.