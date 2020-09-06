MasterChef Türkiye kim elendi? Sorusu MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Eleme gecesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandı. Elemeye kalan Eray, Özgül, Duygu, Gülşah, Berker ve Ebru final yemeği için yarıştı. Son üçe kalan Berker, Gülşah ve Ebru en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte, 6 Eylül MasterChef Türkiye son bölümü....

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ 2020

MasterChef eleme gecesinde final oyununa kalan Berker, Ebru ve Gülşah oldu. Bu oyunda yarışmacılar 1 saat içinde dana pirzola yapması istendi. Sürenin bitiminde tadımlar yapıldı ve şefler oybirliği ile kararlarını açıkladı. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi, MasterChef Türkiye 2020 yoluna devam eden isim Ebru oldu. MasterChef Türkiye'den elenen isim ise

MASTERCHEF'TE ELEME NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler, dün akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İlk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.