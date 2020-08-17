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MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadrosu 2020! 16 Ağustos MasterChef son bölüm

MasterChef Türkiye kim kazandı? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos bölümünde ana kadroya giren 16. yarışmacı da belli oldu. Peki MasterChef ana kadro yarışmacıları kimler oldu? İşte 16 Ağustos MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon geçecek gibi görünüyor. Dünya mutfağını en iyi tanıtan ve anlatan yarışmalar arasında yer alan MasterChef'te bu yıl birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek adına boy gösterecek. MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler oldu? 16 Ağustos MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorularının yanıtı merak ediliyordu. MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları...

MASTERCHEF 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren 15. isim Gülşah Suna oldu. Final turuna kalma başarısı gösteren Gülşah Suna, bu akşam rakiplerine göre daha iyi tabak çıkardı. Böylece MasterChef 2020'de günün kazanan ismi oldu ve önlüğü kaptı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA SEÇİLEN 16. YARIŞMACI OLDU?

MasterChef Türkiye’de final turunun ikinci grubunun mücadelesi devam etti. Bu akşam, 16 Ağustos Pazar akşamı, MasterChef’te heyecan doruktaydı. İlk oyun sonrasında kalan 6 yarışmacı, şeftali ana malzemesi olduğu bir yaratıcı yemek yapacaklardı. Sürenin sonunda yarışmacıların hazırladıkları tabakların sunumunu yaptı. Şefler tadım yaptıktan sonra kararlarını açıkladı. Bu oyunda en zayıf tabak Büşra'ya aitti. Böylece Büşra, MasterChef'e veda etti. Onu takip eden iki yarışmacı Çağla ve Kayhan oldu.

Oyunda son üçe kalan isimler Walison, Ebru ve Arem oldu. Bu üç isim arasından bu gecenin kazanan ismi Ebru Has, MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna seçilen 16. yarışmacısı oldu.

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